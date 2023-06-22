İpek Yolu Gençlik Merkezi'ne teknolojik gezi

Battalgazi Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen programla 50 genç Elazığ’da bulunan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni gezerek, atölyelerde yapılan çalışmaları inceleyecek.

Battalgazi Belediyesi, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ortaklığıyla gençlere bilimi aşılamak, gençlerin önünü açmak, gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttırmak ve gelişen ve değişen dünyada teknolojinin önemini anlatmak üzere düzenlediği programla gençleri İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi’ni ziyaret etmek üzere Elazığ’a gönderdi. 50 gencin katıldığı program çerçevesinde gençler, 3D yazılım başta olmak üzere çeşitli eğitimler alacak. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen programda gençler aynı zamanda Fırat Üniversitesi’ni de gezerek bilgiler alacak.

“İşi mutfağında görmek ufkumuzu açacak”

Battalgazi Belediyesi önünde düzenlenen programla gönderilen gençler gezinin yapılması için talimat veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür etti. Geziye katılan gençlerden Kadir Karabuğa “Benim için çok verimli bir gezi olacak. Bu gezide İpekyolu’na gideceğiz orası bilişim adına gelişmiş bir yer. Aramızda üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımız var ve bu gezi onların geleceğine yön verebilecek bir gezi” ifadelerini kullanırken, Doğukan Akbaş ise, “Göreceğimiz teknolojik takımlar ve deneyimler bizim için en önemli aşama olacak. Buradaki tüm gençlerimizin yarışmalara katılma düşüncelerimiz var. Tecrübelerden yararlanacağız. Yani bizlere ayrı bir ufuk kazandıracak. İlk gez katılıyorum bu geziye. Bu projenin daha da fazla desteklenmesini bekliyorum. Tüm gençler için etkin çalışmalar yapan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi. İşi mutfağında göreceklerini ifade eden Umut Zayif isimli genç de “Bu gezi teknoloji gezisi. Buraya gelen birçok arkadaşımızın projeleri ve hedefleri var. Sektörü mutfağında görüp öğrenmek istiyoruz. Bu gezi bizlere farklı bakış açısı kazandıracak. Geçen yılda katıldım geziye. Çok kaliteli bir gezi olmuştu. O gezi bizlere tecrübe katmıştı ve kendi projemizi bir yerlere taşıyabildik” ifadelerini kullandı. Gençlerden Arda Coşkun da “Bu geziye ilk kez katılıyorum. Bizlere bu geziyi düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.