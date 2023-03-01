iPhone Xs Max 64GB Fiyatları

Apple markasının ürün yelpazesi içerisinde yer alan akıllı cep telefonu modelleri arasındaki iPhone Xs max 64GB cep telefonu teknik özellikleri açısından kullanıcıların sıklıkla tercih ettikleri modeller arasında yer alır. iPhone Xs max 64 GB akıllı cep telefonu sadece iletişim amaçlı olarak kullanılmayıp teknik özelliklerinin ve yapısının sunmuş olduğu avantajlar çerçevesinde bilgisayar ile yapılmak istenilen birçok işlemin kolaylıkla yapılmasına olanak sağlar. Cep telefonu içerisinde kullanılmış olan Apple A12 Bionic yonga seti sayesinde işlemlerin daha hızlı ve veri tabanlarının birbiri ile entegreli olarak çalışması sağlanmıştır. iPhone Xs max 64 GB fiyatları teknik özellikleri açısından belirlenir. 6.5 inç boyutlarında OLED ekran teknolojisi ile tasarlanmış olduğu gibi 60 Hz ekran yenileme özelliği sayesinde ekran üzerindeki grafiklerin hızlı bir şekilde akışını sağlar.

iPhone Xs Max 64GB Fiyatlarını En Uygun Fiyatlar İçin Cimri.com'da Karşılaştır

iPhone Xs max 64 GB depolama alan kapasitesi bulunması sayesinde telefon içerisinde birçok verinin saklanmasına yardımcı olduğu gibi telefonun daha hızlı işlem yapmasını sağlar. 4GB ram bellek kapasitesi ve 6 çekirdekli olarak tasarlanmış işlemci çekirdeğinin bulunması fiyatlarının belirlenmesinde etkili unsurlar olduğu gibi telefonun daha hızlı olmasını sağlayan özelliklerdir. Çift hat desteğinin bulunması sayesinde aynı anda hem şirket hattının hem bireysel hattın kullanımına olanak sunar. iPhone Xs max 64 GB en ucuz Cimri.com’da karşılaştırma yapılarak alışverişlerin daha ekonomik yapılmasına yardımcı olur. iPhone Xs max 64 GB fiyatları teknik özelliklerine ve marka değerine bağlı olarak değişkenlik gösterdiği gibi satıcı markaların uygulamış olduğu fiyat oranlarında birbirinden farklıdır.

iPhone Xs Max 64GB Nereden Alınır?

iPhone Xs max 64 GB modelleri Apple markasının üretmiş olduğu akıllı cep telefonu modellerine oranla farklı teknik yapıda üretilmiştir. 3174 mAh batarya kapasitesi bulunan iPhone Xs max 64 GB akıllı cep telefonun batarya kapasitesi sayesinde gün boyu rahatlıkla kullanım imkanı sunar. Hızlı ve kablosuz olarak şarj edilme olanağı bulunan iPhone Xs max 64 GB cep telefonu kısa süre içerisinde şarj edilerek kullanıma hazır hale gelir. En kaliteli fotoğrafların ve videoların çekilmesi amacıyla tasarlanmış kamera yapısı sayesinde gerçeğe en yakın fotoğrafları 12 MP çözünürlüğü ile çift arka kamera ve ön kamerası ile anlık görüntülerin alınmasını sağlar.