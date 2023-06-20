İş makinesi taşıyan çekici seyir halindeyken alev aldı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iş makinesi taşıyan çekicide çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Tokluca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan iş makinesi taşıyan çekicinin dorsesin de henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralanın olmadığı yangında araçta maddi hasar meydana geldi.