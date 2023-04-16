İslami Sünnet Organizasyonu

Asır organizasyon ekibi olarak İstanbul’da hizmette sınır tanımıyor ve islami sünnet düğünü olarak İslam dinine uygun şekilde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Mehter grubu kiralama ve semazen gösterileri ile beraber sünnet düğününüzü daha gösterişli bir hale getiriyoruz. İki kişiden oluşan semazen takımımızı talepler doğrultusunda 8 ya da 10 kişiye kadar çıkartabiliyoruz. Misafirlerinizin hayranlıkla izleyeceği gösterileri ile semazen takımlarımızın profesyonel gösterilerine hep beraber tanıklık ediyoruz.

8 kişilik mehter takımımızın verdiği canlı konser ile beraber düğünün manevi bir atmosfere bürünmesine imkan tanıyoruz. Dini sünnet organizasyon doğrultusunda mehter ve semazen takımlarını kiralama hizmeti de sağlarken bütün organizasyonu üstlenmeyi de düğün sahibinin talebiyle kabul ediyoruz.

İstanbul’da En İyi Dini Sünnet Düğünü Asır Organizasyon’da

İslami sünnet düğünü için gereksinim duyduğunuz her şeyi en detayına kadar düşünerek hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul ve çevresine yapmış olduğumuz bu organizasyon hizmetlerimiz ile müşterilerimizin memnuniyetini kendimize ilke ediniyoruz. Kaliteli ve değişmeyen çalışmalarımız ile ilkemizden hiçbir zaman vazgeçmeden hizmetimizi büyük bir özenle devam ediyoruz. Sünnet içerisindeki bütün organizasyon işlemlerinizi bizi emanet etmenizden ötürü ayrıca mutlu oluyoruz ve bu mutluluğumuzun sizler olmadan bir işe yaramayacağının bilerek herhangi bir organizasyon hizmetinde bizlere erişmenizi mutlulukla bekliyoruz.

İslami dinine uygun bir şekilde sünnet yapmak isteyenler için İstanbul ve çevresinde organizasyon hizmetini gerçekleştiriyoruz. Dini sohbetler, Kuran vilayeti ve ilahiler ile sünnetimizi başlatarak, semazen gösterileri ile düğünü daha cazibeli bir hale getiriyoruz.

İslami ve Dini Sünnet Düğünleri

Sünnet, geleneklere göre çocukluktan erkekliğe geçişi simgelemesi açısından oldukça önemli organizasyonlardan biridir. Bu geleneğin bir kutlama tadında olması toplumu bir araya getirdiği gibi ailenin sosyal statüsünü belirlemeye de yardımcı olur. Tarih süresince sünnet düğünleri bölgelere, toplumlara ve zamana bağlı olarak farklılıkla doğurmuş olmasına, inanç ve sağlık gibi sebeplerle değişmesine karşın, toplumun ve erkek çocuklarının hayatları süresince unutamayacağı hatıralar yaşatır.

Asır organizasyon firması olarak bizler de sizlerin, hayat boyu hafızanızda yerini alacak anılarak bırakacak bir sünnet organizasyonu yaparak mutluluğunuzu paylaşıyoruz. Bu sebeple islami sünnet düğünü organizasyonu mevzu bahis olduğu zaman Asır Organizasyon akla ilk gelen firmalardan biri olarak ön plana çıkar.

En Güzel Anlarınızda Yanınızdayız

Ailenizin ve oğlunuzun mutluluğunu paylaşmak, toplumda ne kadar sevilen ve saygı değer kişiler olduğunuzu göstermek adına ailenize ve oğlunuza yakışan bir sünnet düğünü organizasyonu işinde profesyonel Asır Organizasyon ile olur. Sünnet düğünü organizasyon firması olarak bu özel ve güzel gününüzde semazen ve mehter ekimizi ile misafirlerinize seçkin ve huzurlu bir gösteri sunarak, sünnet tahtından yeniçeri kıyafetlerine, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinden yeniçeri askerlerine kadar pek çok özel projelerimiz ile hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

Profesyonel ekibimiz ve malzemelerimiz ile sünnet düğünü organizasyonlarında biz olarak her daim yanınızdayız. İlahi grubu, sünnet tahtı, Kuran vilayeti, mehter takımı, mehter ekibi ve daha fazlasıyla sünnet düğünlerinize renk katmaya devam ediyoruz.

Dini Sünnet Düğün Organizasyonları İçin Bizi Arayın

Çocuklar için en güzeli olsun isteyen ailelere sünnet düğünü hazırlama sürecinde de Asır Organizasyon olarak gereken bütün olanakları sağlıyoruz. Düğün öncesinde ve sırasındaki süreci tam olarak talep edilen şekilde yönettiğimiz için bu hizmetlerimizin sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Erkek çocuklarının bu süre içerisinde korkmaması ve psikolojilerinin bozulmaması adına en iyi şekilde bu süreci yönetiyoruz.

Firmamız kapsamında yönetilen dini sünnet düğünü organizasyonları profesyonel ekinimiz ve hizmet anlayışımız ile tam olarak istenilen şekilde gerçekleştirilmektedir. Sizler de uygun islami sünnet düğünü organizasyon fiyatları için web sayfamızı ziyaret edebilir ya da 0553 241 40 67 ve 0216 397 20 02 numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Modern Sünnet Paketi

Özel Sünnet Köşesi Hazırlanması ( Full set ve seçenekli )

Gümüş Beyaz Döşemeli Sünnet Tahtı

4 tane Modern Konseptli Personel ( Fötür ve Papyonlu )

Taht Etrafına İstenilen Renkte Balon Süsleme

Kapı Girişine İstenilen Renkte Kemer Balon

Etrafa Papatya Balon Süsleme

1 tane Sihirbaz ( 1 saat gösteri ) İnteraktif

1 tane Palyaço ( sosis balon - yüz boyama - yarışmalar)

1 tane içi dolu pinyata

30 tane Türk bayrağı

Konfeti ve Volkan

Pamuk şeker ve Popcorn Arabası ( sınırsız )

YENİ SÜNNET ORGANİZASYON FİYAT VE İÇERİKLERİ İÇİN ASIR ORGANİZASYON WEB SİTESİNE BAKINIZ https://asirorganizasyon.com/17-sunnet-dugunu-organizasyonu.html