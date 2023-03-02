İşlemleriyle Beşiktaş İnşaat AŞ'yi zarara uğratan

Davalıdan (Fikret Orman), fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 2 milyon 65 bin 438 TL tazminatın şirkete ödenmesi yoluyla tazminine,2- 3095 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca zararın gerçekleştiği tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranında işleyecek faiz ve faiz ile karşılanamayacak zarar tutarının tahsiline,3- Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin hepbahis davalı üzerine bırakılmasına, karar verilmesini talep ederiz. Öyle arkadaşlar. Er ya da geç yaşananlar ortaya çıkacaktır. Birileri günü kurtarmak için sallasa da... Beşiktaş'ta bu hesap mutlaka sorulacak. Kamerun, bugün Katar'da başlayan FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İsviçre ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası'nda heyecan artmaya devam ediyor. Açılış Grubu G, İsviçre ve Kamerun ası paylaşacak.

Gözler Beşiktaş'tan Georges-Kevin N'Koudou'da olacak. İki takım Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İsviçre, 2006'da Togo'yu 2-0 yendi ve bu, kupadaki önceki tek Afrika temsilcisiydi. Üst üste beşinci kez Dünya Kupası'nda yer alacak olan Avrupa temsilcisi Murat Yakın, 3 puanla başlamaya çalışacak. Sekizinci kez Dünya Kupası'na katılan Rigobert Song'un çalıştırdığı Kamerun, favorilere sürpriz yapmaya çalışıyor. Grubun diğer maçında Brezilya hepbahis giriş ile Sırbistan, Lusail stadında puan için karşı karşıya gelecek. Al Janoub Stadı'nda oynanacak İsviçre-Kamerun maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Yarın saat 13.00'te başlayacak karşılaşmanın tüm detayları Arjantinli hakem Facundo Tello'nun kontrolünde, 90. dakika canlı skoruyla haber bültenimizde yer alacak.Beşiktaş'ta ayrılık sona erdi. Futbolcuların "güneş sistemi"ne alışmak için İstanbul ve Antalya'da yaklaşık bir ay çalışacaklarından hiç şüphem yok. Profesör Şenol, çok fazla tekrarla duygusal zekayı harekete geçirir, sonunda arzuladığı üstesinden gelme ve kas hafızasını ortaya çıkarır. Tabii Beşiktaş'ın kadro derinliği açısından en az üç takviyeye ihtiyacı var. Sun kanatlardan memnun değil, özellikle Masuaku. Bana öyle geliyor ki bir tür kopukluk var. Aksi takdirde, Masuaku ve Rosier ortalamanın üzerinde bekçiler. Antrenman kampı sırasında Şenol, hocaların iki oyuncu hakkındaki fikrini değiştirebilir. Öte yandan özellikle sol kanatta sakatlıklar ve penaltılar karşısında yedek bir defans oyuncusuna ihtiyaç olduğu açık.