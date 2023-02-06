İsmail'in futboluna göre şekillendi

"Şenol Güneş, Necip ve Atiba ile oynadı çünkü Beşiktaş'ta orta saha yok ve paslar kolay. Bunun nedeni orta saha oyuncusu Valerien Ismael'in futbol anlayışından kaynaklanıyor." "Şenol Güneş ve İsmail bambaşka. Valerien Ismael Atiba-Necip ikilisini oynasaydı duvardan duvara, oradan oraya giderdi. Şenol öğretmen olunca herkes cup90 şaşırdı. Abdullah Avcı , Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş. 5 Öğretmenler hep onlar mı suçlu? Bu şirkette bir sorun var.”

'Kayıpları en aza indirin'

"Redmond'lu Masuaku karşısında Şenol Güneş'in nesi var?" Böyle bir şey denir. Onlar eski sistemin insanları. Seth neden elendi? Arka üçlü olarak kullanıldı. Başka bir sisteme geçin. Şenol hoca da bu geçiş dönemini en az hasarla atlatmaya çalıştı. İsmail sabırsızlığı nedeniyle gönderildi. Tabii bunu bazı oyuncular da istemiyor. Belki bazı oyuncular yarın Şenol Güneş'i istemiyor. ” Ülkenin Gaziantep maçını tek maça bağlamasına karşıyım. Fenerbahçe'nin yenildiği hafta geriden gelip 1 puan aldınız. Ama neden puan kaybı oluyor, kendimize sormalıyız. Bu tarihin en kötü kadrosu olabilir mi? bir problem var. Sousa, Saleh ve Gedson üçlüsü Millspoor'un Adana maçında görülebiliyor ve kendisi orta sahada böyle görünüyor. Adana Demirspor'da sol bekte Arthur Masuaku oynayacak. Ozan Tufan da adaylardan biri. Hull City futbol takımı usta yöneticisi şu cup90 giriş anda kimseyi göndermek istemiyor. Şimdi diğer orta saha oyuncularına bakın. Ozan Tufan'ın kariyeri boyunca 2 öğretmeni olmuştur; Şenol Güneş ve Sergen Yalçın. "

'WEGHORST varsa kitle iletişim araçları gerekir'

Profesör Şenol, içinde Weghorst varsa kaliteli sağdan sola medya istiyorum dedi. Caner veya başka bir isimle yapabilirler. Yönetim ve teknik heyet, transferin kısıtlı imkânlarında çözüm arıyor. "Beşiktaş ile lider arasındaki fark 4-5 olursa molada transferle 2 puan paylaşılacak." Ghezzal olmadan Rosebush. Rosier-Ghezzal ikilisi sağlığına kavuştuğunda ligin en iyi kanat ikilisi olacak. Rosier yine harika, onu son maçta görmedim. önceki oyunda önemli eksiklikler var. Ghezzal kısa süre sonra eğitim için ekibe katıldı.