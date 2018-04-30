22. Dedegöl Dağı Dağcılık Şenliği 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) tarafından ilki 1997 yılında gerçekleştirilen Dededgöl Dağı Dağcılık Şenliği’nin bu yıl 22.’si yapılacak.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) tarafından ilki 1997 yılında gerçekleştirilen Dededgöl Dağı Dağcılık Şenliği’nin bu yıl 22.’si yapılacak.

Dedegöl Dağı Melikler Yaylası kamp alanında 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek dağcılık şenliğine Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda dağcılık kulübünün katılması bekleniyor. Şenlik hazırlıklarının tamamlandığını bildiren ETUDOSD Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi; “22. yılda da başta Eğirdir Belediyesi olmak üzere Isparta Valiliğimizin hamiliğinde Eğirdir, Aksu ve Yenişarbademli Kaymakamlıkları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, Isparta İl Özel İdaresi, Aksu ve Yenişarbademli Belediye Başkanlıkları, Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün desteklerinin olması bekleniyor. Şenlik kayıtları dernek web sayfasından yapılacak. Şenlikle ilgili alternatif tarihlerin internet üzerinden yayınlanması üzerine; ETUDOSD web sitesi yenilenerek http://www.etudosd.org.tr/ adresinden ulaşım sağlanabilmekte olup şenliğe katılacaklar http://etudosd.org.tr/kamp-kayit sayfasından kayıtlarını yapabilecekler” denildi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi günü başlayacak olan şenlikte ilk olarak çeşitli mağara ve kanyon gezilerinin yapılacağı belirtilirken, 13 Mayıs 2018 Pazar günü ise tırmaşın gerçekleştirileceği iletildi.

Şenlik ile ilgili detaylı bilgilerin ise ilgili web sayfasında yer aldığı aktarıldı.