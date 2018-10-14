Eğirdir Gölü Köprübaşı mevkii açıklarında 7 fanya aralığına sahip 300 metre misina balık ağı ele geçirildi. Ağ, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek gölden çıkarıldı.Kullanımı yasak olan misina ağın, yıl boyu avlanması yasak olan levrek balığı avında kullanıldığı bildirildi.
300 metre ağa el konuldu
Eğirdir Gölü Köprübaşı mevkii açıklarında 7 fanya aralığına sahip 300 metre misina balık ağı ele geçirildi. Ağ, Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek gölden çıkarıldı.Kullanımı...