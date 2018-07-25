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25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:19

Alabalık yetiştiricileri bilgilendirildi

Denizli ili Çameli ilçesinde bulunan alabalık yetiştiricileri Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından “Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi” projesi kapsamında bilgilendirildi.Tarım ve Orman...

Alabalık yetiştiricileri bilgilendirildi
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Denizli ili Çameli ilçesinde bulunan alabalık yetiştiricileri Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından “Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi” projesi kapsamında bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi” projesinin çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan alabalık yetiştiricileri ile eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Şakir Çınar, Teknik Koordinatör Dr. Cafer Bulut, Denizli Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abidin Fidan, teknik elemanlardan Hüseyin Küçüker, alabalık yetiştiricileri adına Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Maden ve bölgedeki alabalık yetiştiricileri katıldı.

Toplantıda bölgede alabalık yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Şakir Çınar, Çameli havzasında 2 bin tonun üzerinde üretim yapıldığını, farklı coğrafik noktada bulunması ve her tesisin kendisine ait su kaynağının bulunması nedeniyle su kalitesinin yıl boyu değişkenlik göstermemesi nedeniyle lezzetli alabalıkların üretildiğini ve bu alanda sektörde öne çıktığını söyledi.

Çınar, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün, alabalık yetiştiriciliği konusunda karşılaşılabilecek sorunlarda, yetiştiricilere her zaman yardımcı olacağını vurguladı.
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