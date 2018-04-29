Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz Isparta’da yeğenini evlendirdi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk, yeğenleri Mehmet Onur Alhan’ın düğün töreninde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya...

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk, yeğenleri Mehmet Onur Alhan’ın düğün töreninde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından kıyılan nikahta şahitlik yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, memleketi Isparta’da ablası Zeliha ve eniştesi Bayram Alhan’ın mühendis oğlu Mehmet Onur ile Rusya vatandaşı Tatyana Zhukova - Viktor Lisovskaia’nın mühendis kızları Nadezhda’nın düğün törenine katıldı.

Isparta Tempopark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen görkemli düğün töreninde, mühendis çiftin nikahını Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın kıyarken, nikah şahitliğini ise Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve kız kardeşi İstanbul 17.Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakim Nuray Öztürk üstlendi.

Isparta ve çevre illerden, çiftin çok sayıda yakın, dost ve akrabasının katıldığı törende davetliler gönüllerince eğlendiler.

Isparta’da dünya evine giren mühendis çiftin Rusya’da yaşayacakları öğrenildi.