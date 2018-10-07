Başkan Günaydın: “Aşure geleneği, birlik ve beraberlik açısından önemlidir”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ve MHP’li belediye meclisi üyeleri ile birlikte Gelincik Köyü’nde düzenlenen aşure günü ve yemeğine katıldı. İğdecik Köyü Muhtarı Recep Ünlü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve beraberindekiler, aşure günü ve yemeğinin ardından köy meydanında vatandaşlarla çay içti. Başkan Günaydın, köyde bulunan ve bugün yıkılmaya yüz tutmuş tarihi Demirci Mehmet Efendi Konağını da gezdi.

İğdecik Köyü’nün her sene yaptığı gibi bu yılda uzaktan, yakından gelen yakınlarını, dostlarını aşure gününde bir araya getirdiğini söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu bizim en güzel törelerimiz, adetlerimizden birisidir. İnanç olarak da önemlidir. İğdecik Köyü muhtarımızı ve bu organizasyonu düzenleyenleri kutluyorum. İnsanlarımızın bir araya gelmesi birlik, beraberlik, özlüktür. Bu birliğin sağlanması İğdecik Köyümüze, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İğdecik Köyü Muhtarı Recep Ünlü de, “Her yıl düzenlediğimiz aşure yemeğinde başkanımızı aramızda görmekten dolayı şahsım ve köy halkım olarak çok memnunuz. Başkanımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.