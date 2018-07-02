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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50

Başkan Günaydın, başarılı güreşçileri altınla ödüllendirdi

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı güreşçileri İbrahim Can ve Batuhan Can’ı altınla ödüllendirdi.Isparta Belediyespor Kulübü Güreş Takımı güreşçileri gittikleri müsabakalardan derece...

Başkan Günaydın, başarılı güreşçileri altınla ödüllendirdi
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Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı güreşçileri İbrahim Can ve Batuhan Can’ı altınla ödüllendirdi.

Isparta Belediyespor Kulübü Güreş Takımı güreşçileri gittikleri müsabakalardan derece ile dönüyor. Son olarak geçen ay Güneykent Beldesinde düzenlenen güreş müsabakalarında belediye güreşçileri İbrahim Can ve Batuhan Can kendi kategorilerinde birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyanın sahibi oldu.

Deste Orta’da İbrahim Can, Minik 1’de ise Batuhan Can birincilik kürsüsüne çıkarken, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Belediye Spor güreşçilerini altınla ödüllendirdi.

Başkan Günaydın, müsabakada 2 birincilik elde edildiğini söylerken, “Sporcularımızı, hocalarını ve yöneticilerimizi alınan sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızı teşvik açısından bugün altınla ödüllendirdik. Sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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