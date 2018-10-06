Başkan Günaydın: “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram ile birlikte mevlit ve düğünlere katılarak vatandaşların günlerine ortak oldu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’mızın insanlarını bir araya getiren, birleştiren, selamlaştıran bir olayı var. Bu da bizim düğünlerimiz, mevlitlerimiz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde olmayı önemli buluyorum. Bu gelenek, görenek ve adetlerimizin devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Vatandaşlarımızla merhabalaştık, selamlaştık. Bundan dolayı da son derece memnunum ve büyük zevk aldım. Bu birlik ve beraberliklerin hayırlara da vesile olmasını diliyorum” dedi.