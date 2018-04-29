Başkan Günaydın,köy buluşmalarına devam ediyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köy buluşmaları kapsamında Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.Isparta Belediyesi Köy Buluşmaları Senirkent İlçesine bağlı Yörük Obası olarak da...

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, köy buluşmaları kapsamında Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Isparta Belediyesi Köy Buluşmaları Senirkent İlçesine bağlı Yörük Obası olarak da bilinen Akkeçili Köyü’yle devam etti.

Akkeçili’de düzenlenen programa eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a, Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, meclis üyeleri ve protokol eşlik etti.

Günaydın çifti ilk ziyaretlerini 1961’de görev yaptığı Sarıkamış’ta 21 yaşındayken şehit düşen Mehmet Ali Kaptan’ın kardeşi Abdurrahman Kaptan ve eşi Huriye Kaptan’ın evine gerçekleştirdi. Başkan Günaydın yine 2011 yılında Yalvaç Sağlık Meslek Lisesinde 17 yaşında öğrenim görürken, okulun yeni yerine taşınması sırasında meydana gelen trafik kazasında eğitim şehidi olan Emre Kaya’nın baba ocağına gerçekleştirdi. Baba Ali ve anne Ayşe Kaya ile bir süre sohbet eden Başkan Günaydın, ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

"Çocuklara etkinlikler"

Ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski ilkokul meydanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan’ın birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği programda çocuklar içinde balon parklar kuruldu, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Programda konuşan Akkeçili Köyü Muhtarı Mustafa Ünal köylerinin geçim kaynaklarından bahsetti. Ünal, köylerinin sebzecilik, meyvecilik ve balıkçılıkla geçimini sağladığını, özellikle köy gençlerinin şehirlere göç ettiğini anlattı. Muhtar Ünal ayrıca köylerine yapacakları cami lojmanı için bims blok talebinde bulundu.

Senirkent’in Akkeçili Köyünde bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Günaydın, Akkeçili’nin dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu kaydetti.

"Köyün kıymetini bilin"

Akkeçililerin cennet gibi güzel bir yerde yaşadığını ve bunun kıymetini bilmelerini isteyen Başkan Günaydın, “Yörük obasında, arı, katkısız, temiz insanlarla bütünleşmek, beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Birlik, beraberlik, mutluluk içinde yaşamak kadar güzel bir duygu yok. Bu köyümüz arı, katkısız bir Yörük topluluğundan oluşuyor. Köylülerimizin ne kadar misafirperver olduğunu görüyoruz” görüşlerinde bulundu.

"Köye yatırımlar olacak"

Isparta’nın tüm köylerine ellerinden geldiğince yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Köyümüzün bims blok ihtiyacını karşılayacağız. Yine çocuklarımızın spor yapabilmeleri amacıyla futbol kaleleri ile basketbol potaları yapalım. Çocuklarımız oynasınlar, spor yapsınlar” diye konuştu.

"Kooperatifleşin"

Akkeçililere ürettiklerinin rahat pazarlanması ve fiyat politikası uygulanabilmesi amacıyla ‘Kooperatifleşin’ çağrısında da bulunan Belediye Başkanı Günaydın, “Ufkunuzu büyük tutun. Bizlerde gecemizi, gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Türkiye’de çalışmak, üretmek, kazanmak zorundayız. Bizlerde Türkiye’de üreten belediye sıfatını yakaladık. Fabrikalar kurduk, yeni bir fabrika daha kuruyoruz. Belediye olarak üretiyoruz, kazanıyoruz, kazancımızı Isparta’mızın yatırımında harcıyoruz. Vergi rekortmeni oluyoruz. Bu çalışmaların tamamını muhalefet partili bir belediye başkanı olarak yapıyorum. İyi niyetle çalışıyoruz” dedi.