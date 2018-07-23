ISPARTA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:04

Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti

Isparta 13 Temmuz’da uyuşturucudan tutuklandıktan sonra ertesi günü cezaevinde intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevinde intihar girişiminde bulunan genç hayatını kaybetti
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Isparta 13 Temmuz’da uyuşturucudan tutuklandıktan sonra ertesi günü cezaevinde intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 Temmuz’da uyuşturucudan tutuklanarak kapalı cezaevine gönderilen T.G. (18), 14 Temmuz günü intihar girişiminde bulundu. Durumun fark edilmesi sonrasında görevliler tarafından kurtarılan gence, cezaevine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Cezaevinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra gerekli tedavileri için Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen T.G., dün yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

T.G.’nin dün Isparta’da toprağa verildiği öğrenildi.
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