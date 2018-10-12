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12 Ekim 2018 Cuma 17:36

Çünür Yenişehir’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Isparta Belediyesi, Çünür Yenişehir’deki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Günaydın, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak bir haftaya kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.Çünür Yenişehir’de...

Çünür Yenişehir'de asfalt çalışmaları devam ediyor
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Isparta Belediyesi, Çünür Yenişehir’deki asfalt çalışmalarına devam ediyor. Isparta Belediye Başkanı Günaydın, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak bir haftaya kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çünür Yenişehir’de bir yandan stabilize, diğer yandan asfalt, bir yandan da kaldırım ve bordür taşı döşeme çalışmaları ile birlikte yine bazı sokaklarında kilit parke taşı ile döşenmesi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Çünür Yenişehir’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, 600 bin metrekare asfalt, 70 bin metrekare kilit taşı döşemesi ile 40 kilometre bordür ve kaldırım çalışmasının yapıldığını söyledi. Başkan Günaydın, çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak bir haftaya kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, şehrin en modern mahallelerinden birisi haline gelen Çünür Yenişehir’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Günaydın ilk olarak, stabilize ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği noktada incelemelerde bulundu.

“Çalışmalar bir haftaya bitiyor”

Günaydın, bir ay önce Çünür Yenişehir’deki çalışmaların yüzde 30-40 civarında tamamladıklarını söylediklerini belirtirken, şu anda yoğun ve teknik olarak çalışmalarının devam ettiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Sona yaklaştık, bitirmek üzereyiz. Cadde ve sokaklar ortaya çıktı. Çalışmaları her an yerinde incelemeye devam ediyorum. Çünür Yenişehir’e 600 bin metrekare asfalt, 70 bin metrekare kilit taşı ve 40 kilometre bordür ve kaldırım çalışması yapıldı. İşte Yeni Çünür böyle ortaya çıktı. Çalışmalar bir haftaya bitiyor. Kilit taşı döşemesi bir süre daha devam edecek. Yaptığımız asfalt ve yollara kilit taşı döşenmesi işini halkımızın beğenisine sunduk. Bu mahallemizde karma bir çalışma gerçekleştirdik. Geniş caddelerimizde asfalt kullanırken, ikinci genişlikteki yollarımızda kilit taşı kullanarak karma bir çalışma gerçekleştirdik. Bu mahallemizde 3-4 koldan çalışıyoruz. Bir yandan stabilize, asfalt çalışmaları yapılırken, diğer yandan kaldırım ve yolların kilit parke ile döşenmesi aynı anda devam ediyor. 1200 dönümlük arazide şehri ortaya çıkardık. Altyapıyı daha önce bitirmiştik, 20’şer km uzunluklarında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hat çalışmalarını tamamlamıştık. Bahar ayından bu yana bu çalışmaları sürdürdük. Biz bu çalışmaları aylara, günlere kadar indirdik. Çünür Yenişehir, Isparta’mıza hayırlı olsun, herkes mutluluk içerisinde yaşasın” dedi.
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