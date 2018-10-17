Doğayı korumak için 500 fidan

Isparta’nın Sütçüler İlçesi’nde ‘Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma’ başlıklı toplantıda farklı türlerden 500 fidan dağıtıldı.

Sütçüler ilçesine bağlı Kesme Köyü’nde, Isparta Kesme Köyü Kültür, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KESMEDER) tarafından ‘Çevre Bilinci, Çevreyi, Yeşili Koruma’ başlığı altında toplantı düzenlendi. Toplantıya köy sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Köy sakinleri, toplantıda doğal yaşamı olumsuz etkileyen mermer ocakları konusunda tepki gösterdiler.

KESMEDER Başkanı Recep Gürdal, Kesme Köyü’nün Isparta, Konya ve Antalya sınırında bulunduğunu, 3 ilin sıfır noktasında ve aynı zamanda Torosların zirvesinde yer aldığını belirtti.

Kesme Köyü’nün, Sütçüler ve çevresinde doğallığını koruyan tek köy durumunda olduğuna değinen Başkan Gürdal, köyün bu şekilde kalmasını sağlamak adına böyle bir toplantı yapıldığını kaydederek, katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı sonunda, katılımcılara zeytin, ceviz, kestane ve farklı türlerde yaklaşık 500 fidan dağıtımı yapıldı.