ISPARTA:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:43

DSİ Pompalarında balık ölümleri iddiası

Devlet Su İşleri (DSİ) sulama pompalarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan balık ölümleri, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Gencali Köyü pompasından bu yıl sebze bahçelerine su verilmeye başlanılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar,...

DSİ Pompalarında balık ölümleri iddiası
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Devlet Su İşleri (DSİ) sulama pompalarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan balık ölümleri, Isparta’nın Eğirdir ilçesi Gencali Köyü pompasından bu yıl sebze bahçelerine su verilmeye başlanılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar, pompanın çıkış noktasından kafes ve telli şekilde önlem alınmasını isterken, telef olan balıkların ortalama 500 gram civarında olduğu öne sürüldü.

DSİ sulama pompalarından meyve bahçelerine henüz Eğirdir Gölü’nden su verilmezken, Gencali pompasından sebze bahçelerine su verilmeye başlanmasıyla birlikte balık ölümleri görülmeye başlandı. DSİ pompalarından geçtiğimiz yıl binlerce balık bahçelere sürüklenirken, sulama sezonu boyunca Eğirdir Gölü’nün, ekonomik değeri olan canlılar meyve bahçelerinde telef olmuştu.

Pompaların su çektiği kanal önlerinin kafes telleriyle kaplanmasını ve balık ölümlerinin bir nebzede olsa engellenmesini isteyen vatandaşlar, Gencali Köyü pompasından şu anda bahçelere giden balıkların ortalama büyüklüklerinin neredeyse 500 gram civarında olduğunu söylediler.
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