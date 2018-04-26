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26 Nisan 2018 Perşembe 18:05

Eğirdi’de ‘Bir Türküdür Eğirdir’ Korosu göz kamaştırdı

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müzik Topluluğu tarafından Eğirdir’in kültürünü yansıtan konser düzenlendi.‘Bir Türküdür Eğirdir’ müzik konseri Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi...

Eğirdi'de ‘Bir Türküdür Eğirdir' Korosu göz kamaştırdı
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Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müzik Topluluğu tarafından Eğirdir’in kültürünü yansıtan konser düzenlendi.

‘Bir Türküdür Eğirdir’ müzik konseri Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal’ın konuşmasının ardından Arif Karakale, yönetiminde koro üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirdiler.
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