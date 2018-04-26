Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müzik Topluluğu tarafından Eğirdir’in kültürünü yansıtan konser düzenlendi.‘Bir Türküdür Eğirdir’ müzik konseri Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal’ın konuşmasının ardından Arif Karakale, yönetiminde koro üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirdiler.
Eğirdi’de ‘Bir Türküdür Eğirdir’ Korosu göz kamaştırdı
Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müzik Topluluğu tarafından Eğirdir’in kültürünü yansıtan konser düzenlendi.‘Bir Türküdür Eğirdir’ müzik konseri Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi...