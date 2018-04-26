Eğirdi’de ‘Bir Türküdür Eğirdir’ Korosu göz kamaştırdı

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Müzik Topluluğu tarafından Eğirdir’in kültürünü yansıtan konser düzenlendi.‘Bir Türküdür Eğirdir’ müzik konseri Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşti. Eğirdir Halk Eğitimi...

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