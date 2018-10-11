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11 Ekim 2018 Perşembe 13:09

Eğirdir Belediyesi YÖREX’te

Sakin Şehir Eğirdir, YÖREX’te yöresel ürünlerini tanıtacak.Antalya Ticaret Borsası tarafından TOBB’un desteği ve “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da...

Eğirdir Belediyesi YÖREX'te
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Sakin Şehir Eğirdir, YÖREX’te yöresel ürünlerini tanıtacak.

Antalya Ticaret Borsası tarafından TOBB’un desteği ve “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Eğirdir Belediyesi bu fuarda da yerini alarak ilçenin tanıtımını gerçekleştirecek.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteği ile organize edilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 24 Ekim 2018 Çarşamba günü Antalya’daki Anfaş Fuar Merkezi’nde açılıyor. “Sizin oraların nesi meşhur” sloganı ile düzenlenen fuar, 28 Ekim 2018 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Her zaman ve her yerde tanıtıma devam

Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Her zaman, her yerde Eğirdir’imizin tanıtımı yapmaya devam ediyoruz. Katıldığımız fuarlardan olumlu geri dönüşler aldık. Hafta sonları Eğirdir’de yaşanan yoğunluklar yerli ve yabancı turistler bunun birer göstergesidir. 24-28 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Yöresel Ürünler Fuarı’na belediye olarak katılıyoruz ve ilçemizin ürünlerini sergileyip, en iyi şekilde Sakin Şehir Eğirdir’imizin tanıtımını yapacağız. Antalya’da yaşayan hemşehrilerimizi de standımıza bekliyoruz" dedi.

Eğirdir Belediyesi açacağı stantta, yaklaşık 3 ton elma, elma suyu, elma reçeli, elma marmelatı, elma cipsinin yanında, ilçenin tanıtım broşürleri, katalogları ve CD’leri de fuar ziyaretçilerine dağıtacak.

Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla yani coğrafi işaretiyle anılan tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin, el sanatlarının ve sanayi ürünlerinin ulusal ve küresel ölçekte tanınmasına katkı sağlıyor. Fuarda, bu anlamda Anadolu’nun üretim ve yaratım kültürü görücüye çıkıyor.
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