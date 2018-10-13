Eğirdir Belediyesi’nin sorunları Milletvekili Özel’e iletildi

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir’de, belediye sorunlarını yetkili isimlerden dinledi.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir Gölü Özel Hükümleri ve Yeşilada Koruma Amaçlı İmar planı konusunda Milletvekili Recep Özel’e bilgiler verdi, sorunları anlattı. Metamar Aş Genel Müdürü Mehmet Fesci, Belediye Özel Kalem ve Hal Müdürü Eşref Çatal, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü Gülay Uysal, Belediye Harita Mühendisi Ebubekir Genç, Belediye Halkla İlişkiler ve Basın Bürosu personeli Selçuk Tokgöz’ün de bulunduğu toplantıda, dosyalar Milletvekili Recep Özel’e sunuldu. Canada ve Yeşilada Koruma Amaçlı İmar Planı’nın hazırlandığı ve sona yaklaşıldığı belirten Başkan Şengöl, "Bir türlü bürokrasiyi aşamıyoruz. Sürekli bahaneler üretiliyor. Resmi kurumlar arası anlaşmazlıklar oluyor. Bu anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması yönünde taleplerimiz var. Ayrıca, Gölümüzle ilgili Özel Hükümlerin tekrar güncellenmesi gerekiyor. Belediyemiz, vatandaşlarımız ve gölümüzün sağlığı açısından özel hükümlerin revize edilmesi şart. Bu konuda nelerin değişmesi gerektiği ve nelerin eklenmesi gerektiğini raporlayıp ilgili makamlara sunacağız. Sizin de milletvekili olarak desteğinizi bekliyoruz. Destek vereceğinizden de şüphemiz yok" dedi.

Başkan Şengöl, toplantı sonrasında Milletvekili Recep Özel’e Eğirdir Gölü hakkında yerinde bilgiler verdi. Kovada Kanalı’nın açık tutulması gerektiğini belirten Başkan Şengöl, "Gölün doğallığını koruyalım deniliyor. Çay deresinden gelen atıkları bir türlü engelleyemedik. Çay Köyü’ne baraj yapılacak deniliyor, yıllardır yapılmadı, Çay Deresi’nden gelen atıkların fotoğrafları ve videoları bizde kayıtlı ilgili makamlara bunları verebiliriz. Göle giren pislik bir yerden çıkması lazım, Kovada Kanalıyla bu dışarıdan göle giren malzeme doğal yollarla tahliye oluyordu. Ancak Kanalın kapakları kapatılınca bu maddeler gölün tabanında dolgu oluşturmaya başladı. Gölden bu maddelerin alınmasına da karşı çıkılıyor, dolayısıyla doğallık ortadan kalkıyor" dedi.

AK Parti Milletvekili Recep Özel, Belediye’nin taleplerini alarak ilgili makamlarla görüşeceğini belirtti. Recep Özel, "Eğirdir Gölü hepimizin. Şuandaki durumda gölün bir sahibi yok. Çıkar varsa herkes sahibi, suç varsa kimse sahibi değil. Bu konuda girişimlerimiz olacak. Gölün bir yetkilisi olması lazım. Çevre, Orman, ve DSİ ayrı fikirler içerisinde. Bu fikirleri ortak noktada buluşturmak ve en iyisini ortaya çıkararak gölün geleceğini el birliliği ile hep beraber hareket ederek kurtarmalıyız. Bürokrasi okuduğu kanunlar ve bilgiler ışığında hareket ediyor ancak bu gölü en iyi göl etrafında yaşayanlar biliyor. Bürokrasiyle göl etrafında yaşayanları ortak paydada buluşturup hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.