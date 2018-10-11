Isparta 1. Amatör futbol liginde mücadele eden Eğirdir Belediyespor, ligin açılış maçında Isparta Tuğraspor’u ağırlayacak.Eğirdir Belediyespor, ligin açılış maçında Isparta Tuğraspor ile Eğirdir İlçe stadında karşı karşıya gelecek. Teknik sorumlu Mehmet Zorkol yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Eğirdir Belediyespor, bu yıl kadrosunda genç oyunculara yer veriyor.
Eğirdir Belediyespor, Tuğraspor’u ağırlayacak
Isparta 1. Amatör futbol liginde mücadele eden Eğirdir Belediyespor, ligin açılış maçında Isparta Tuğraspor’u ağırlayacak.Eğirdir Belediyespor, ligin açılış maçında Isparta Tuğraspor ile Eğirdir İlçe stadında karşı karşıya gelecek....