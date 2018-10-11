Eğirdir Elmaspor, Düzce deplasmanında

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Liginde mücadele eden Eğirdir Elmaspor ligin 2. hafta karşılaşmasında Düzce Belediyespor’a konuk olacak.

Voleybol erkekler ligi ilk maçını Tofaş Spor’a 3-2 kaybeden bordo yeşilli ekip, ligin ikinci maçında Alanya deplasmanında aynı skorla mağlup olan Düzce Belediyespor’a konuk olacak. Maç 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te Düzce 18 Temmuz Kapalı spor salonunda oynanacak.

Kulüp Başkanı Abdullah Turan, "Geçtiğimiz hafta şanssız bir şekilde evimizdeki ilk maçımızı kaybettik. Bazı oyun içi hatalar yaptık. Eksikliklerimizi giderme konusunda bizim için verimli bir hafta oldu. Bu hafta Düzce deplasmanında şanssızlığımızı kırıp puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Düzce 18 Temmuz Kapalı spor salonunda oynayacağımız karşılaşmaya orada olan tüm halkımızı davet ediyor, takımımıza başarılar diliyorum" dedi.