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16 Ekim 2018 Salı 16:28

Eğirdir Elmaspor, Konya Büyükşehir Belediyespor’dan 3 puan aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Konya Büyekşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.1.Lig Erkekler A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Konya Büyekşehir Belediyespor ile karşılaştı. Eğirdir Kapalı Spor Salonunda...

Eğirdir Elmaspor, Konya Büyükşehir Belediyespor'dan 3 puan aldı
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Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Konya Büyekşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

1.Lig Erkekler A Grubunda Eğirdir Elmaspor, Konya Büyekşehir Belediyespor ile karşılaştı. Eğirdir Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya Eğirdir Elmaspor, Sefa, Mehmet, İlhan, Fevzi, Ahmet Mert, Berat, Ali, Mustafa Soner, Oğuzhan, Halil, Kerem, Erhan, Okay, Onur ve Fikret kadrosuyla sahaya çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyespor da sahada Salih Mürşit, Hüseyin, Tevfik, Ahmet, Ulaş, Furkan, Mehmet, Yusuf Kağan, Mustafa, Kaan Mehmet ve Berkay kadrosuyla yeraldı. Karşılaşmada ilk seti 25-11, ikinci seti 25-12 ve üçüncü seti de 25-20 sonuçlarla rahat bir şekilde kazanan Eğirdir Elmaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eğirdir Elmaspor, 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 18.00’de İstanbul Hidayet Türkoğlu spor salonunda İstanbul BBSK ile karşılaşacak.
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