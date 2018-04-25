Eğirdir Gölü’ndeki kaçak avcılık denetiminde tekne ve 800 metre uzatma ağ ele geçirildi

Isparta Eğirdir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı kapsamında kaçak avcılığa karşı denetim ve kontrollerde 1 adet tekne ve 800 metre uzunluğunda uzatma ağ ele geçirildi.Isparta Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü...

Isparta Eğirdir Gölü’nde su ürünleri avlanma yasağı kapsamında kaçak avcılığa karşı denetim ve kontrollerde 1 adet tekne ve 800 metre uzunluğunda uzatma ağ ele geçirildi.

Isparta Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, Eğirdir Gölü’nde 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan kontrol ve denetimlerde ele geçirilen tekne ve uzatma ağa el konulduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağı Su Ürünleri Birimi ekipleri tarafından kaçak avcılığı önleme çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde yakalanan teknenin Gelendost Avşar kıyılarında kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilince el konulduğu belirtildi.

Kontrol ve denetimlerde ele geçirilen uzatma ağın ise Hoyran, Taşevi, Gençali ve Aşağıkaşıkara sahil şeridinde yapılan çalışmalar sonucunda yakalandığı kaydedildi.

Başta balıkçılar olmak üzere, tüm vatandaşların yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyen yetkililer, "Av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanları en yakın il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerektiği unutulmamalıdır" denildi.