Eğirdir HEM’den resim sergisi

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Sabahat Ersoy koordinesinde kursiyerler tarafından oluşturulan tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 29 Nisan 2018 Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

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