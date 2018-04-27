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27 Nisan 2018 Cuma 12:56

Eğirdir HEM’den resim sergisi

Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açtı.Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Sabahat...

Eğirdir HEM'den resim sergisi
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Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açtı.

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Sabahat Ersoy koordinesinde kursiyerler tarafından oluşturulan tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 29 Nisan 2018 Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
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