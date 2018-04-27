Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açtı.Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Sabahat Ersoy koordinesinde kursiyerler tarafından oluşturulan tablolar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi 29 Nisan 2018 Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.
Eğirdir HEM’den resim sergisi
Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kursiyerleri yağlı boya resim sergisi açtı.Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisi açıldı. Resim öğretmeni Sabahat...