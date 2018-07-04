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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:47

Eğirdir Klasik Müzik Festivali Oda Müziği Yarışması başladı

Genç müzisyenlerin oda müziği toplulukları oluşturmalarına özendirmenin yanı sıra, Türkiye’de oda müziğine olan ilgiyi arttırmak ve yaygınlaştırmak için 3-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen 2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması...

Eğirdir Klasik Müzik Festivali Oda Müziği Yarışması başladı
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Genç müzisyenlerin oda müziği toplulukları oluşturmalarına özendirmenin yanı sıra, Türkiye’de oda müziğine olan ilgiyi arttırmak ve yaygınlaştırmak için 3-7 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen 2. Eğirdir Oda Müziği Yarışması başladı. İki kategori halinde düzenlenen yarışmanın en büyük amacının, çok sesli klasik müziği Anadolu insanına sevdirmek, müziğin kültürel zenginliğini sergilemek ve benimsetmek olarak açıklanırken, çok sesli klasik müzik enstrümanlarını yakından inceleme şansı oluşturmasının da hedeflendiği belirtildi.

Jüride önemli isimler yer alıyor

Halen müzik eğitimini sürdüren veya profesyonel kariyerlerine devam eden müzisyenlerin tanışmasını sağlamak maksadıyla, yeni oluşum ve müzikal paylaşımlara imkan sağlanması için önemli bir buluşma noktası olarak gösterilen Eğirdir Oda Müziği Yarışması’na, Jüri Üyeleri olarak; Jüri Başkanı UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Piyanist Gülsin Onay, Keman Sanatçısı Özcan Ulucan, Çellist Ozan Tunca, Gitarist Kağan Korad ve Flütist Cem Önertürk katılıyor.

Final konseri 6 Temmuz’da

Oda Müziği Yarışması kapsamında bu akşam saat 19.00’da Aya Stefanos Kilisesi 2. Oda Müziği Yarışması 1.Kategori Ödül Kazananlar Konseri, 6 Temmuz 2018 Cuma akşamı ise final konseri gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Eğirdir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, konserlere tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.
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