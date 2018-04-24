Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl Birinciliğinden sonra Bölge Yarışmalarından da dereceyle döndü.20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Burdur’da yapılan liseler arası Serbest Stil A Güreş Müsabakasına katılan Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Batuhan Öçal 55 kilogram müsabakalarında , üçüncü oldu. Şampiyonaya Okulun Beden Eğitim Öğretmeni Ali Süzlü antrenörlüğünde hazırlanan Batuhan Öçal, 4-6 Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Isparta’yı temsil edecek.
Eğirdir Nafiz Yürekli MTAL Türkiye Şampiyonasında Isparta’yı Temsil Edecek
Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl Birinciliğinden sonra Bölge Yarışmalarından da dereceyle döndü.20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Burdur’da yapılan liseler arası Serbest Stil A Güreş Müsabakasına katılan Eğirdir Nafiz...