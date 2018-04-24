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24 Nisan 2018 Salı 16:14

Eğirdir Nafiz Yürekli MTAL Türkiye Şampiyonasında Isparta’yı Temsil Edecek

Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl Birinciliğinden sonra Bölge Yarışmalarından da dereceyle döndü.20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Burdur’da yapılan liseler arası Serbest Stil A Güreş Müsabakasına katılan Eğirdir Nafiz...

Eğirdir Nafiz Yürekli MTAL Türkiye Şampiyonasında Isparta'yı Temsil Edecek
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Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İl Birinciliğinden sonra Bölge Yarışmalarından da dereceyle döndü.

20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Burdur’da yapılan liseler arası Serbest Stil A Güreş Müsabakasına katılan Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Batuhan Öçal 55 kilogram müsabakalarında , üçüncü oldu. Şampiyonaya Okulun Beden Eğitim Öğretmeni Ali Süzlü antrenörlüğünde hazırlanan Batuhan Öçal, 4-6 Mayıs tarihlerinde Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Isparta’yı temsil edecek.
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