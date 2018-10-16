Isparta’nın Eğirdir Orman İşletme Müdürü Abdülkadir Taşer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine atandı.4 yıldır Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Abdülkadir Taşer, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine atandı. Taşer’in yerine ise Sütçüler Orman İşletme Müdür yardımcısı Zafer Korkmaz atandı.
Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde görev değişimi
Isparta’nın Eğirdir Orman İşletme Müdürü Abdülkadir Taşer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine atandı.4 yıldır Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürüten Abdülkadir Taşer, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü...