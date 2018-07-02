Eğirdir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ödülleri verildi

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı nedeniyle Eğirdir’de Yelken Yarışmaları düzenlendi.Eğirdir’de dün düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri bugün düzenlenen törenle verildi. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Akdaş,...

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı nedeniyle Eğirdir’de Yelken Yarışmaları düzenlendi.

Eğirdir’de dün düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri bugün düzenlenen törenle verildi. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Gülnur Şahin, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Hakan Çeliköz, sporcular ve veliler katıldılar. Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcularının katıldığı yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Yarışma birincileri

Yarışmada Junior Optimist Genel sınıfınd birinci Aybars Kaya, Senior Optimist Genel sınıfında Elif Ilgaz Çam, Junior Optimist Kız kategorisinde Mine Ertap, Senior Optimist Kız kategorisinde de yine Elif Ilgaz Çam birincilik elde etti.