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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:06

Eğirdir’de “Kütüphanemiz Bize Geliyor” Projesi

Isparta’nın Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma alışkanlığının arttırılması için başlatılan ”Kütüphanemiz Bize Geliyor” projesi devam ediyor.Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi’nin kitap okuma alışkanlığı...

Eğirdir'de 'Kütüphanemiz Bize Geliyor” Projesi
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Isparta’nın Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap okuma alışkanlığının arttırılması için başlatılan ”Kütüphanemiz Bize Geliyor” projesi devam ediyor.

Eğirdir İlçe Halk Kütüphanesi’nin kitap okuma alışkanlığı ve Kütüphane kullanımının artması için başlattığı ”Kütüphanemiz Bize Geliyor” projesi kapsamında Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk İlkokulunu ziyaret edildi. Kütüphane çalışanları hazırladıkları çocuk kitaplarını ve yeni üyeliği yapılacak olan öğrenciler için hazırlanan kartları okul idaresine teslim etti.

Okullara kitapları dağıtan Bedriye Küçükkara, “Projemiz 2017 yılında Atatürk İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Barla ilk ve Orta Okulunda başlamıştı. Okulların açıldığı ilk hafta Barla’daki okulumuzu ziyaret edip projemizi başlatmıştık. Bu gün ise projemizin devam ettiği Mehmet Akif ilkokulu için hazırladığımız 263 adet kitabı teslim ettik. Mehmet Akif İlkokuluna başlayan 75 birinci sınıf ve taşımalı gelen yeni öğrencilerin kütüphanemize üyeliğini gerçekleştirmek için 100 adet kartı bıraktık” dedi.
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