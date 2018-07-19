Eğirdir’de Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Isparta’nın Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Standart Mimari Yerleşim Planı Çizimi ve İhtiyaç Analizi Hazırlama Çalışması" Çalıştayı düzenlendi.Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne...

Isparta’nın Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Standart Mimari Yerleşim Planı Çizimi ve İhtiyaç Analizi Hazırlama Çalışması" Çalıştayı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların eğitim ortamlarının geliştirilmesi kapsamında 16-19 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Çalıştay, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğünden Eğitim Yöneticisi Uzman Öğretmen Ertuğrul Berk, başkanlığında yapılan çalıştaya değişik alanlarda Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Mimarlardan oluşan 20 kişilik ekip katıldı.

İlk gün yapılan açılıştan sonra çalışmalar aralıksız devam ederken İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Kış da, çalıştayı ziyaret ederek Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen katılımcılara başarılar diledi.

Okul Müdürü Meral Tepe, "Bakanlığımızın yapmış olduğu Standart Mimari Yerleşim Planı Çizimi ve İhtiyaç Analizi Hazırlama Çalışması okulumuzda başarılı bir şekilde geçmiştir. Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen katılımcılar Eğirdir hakkında güzel izlenimlerle ayrılmışlardır. Bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi.