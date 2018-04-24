Eğirdir’de ’Sakin Şehirde Okuyoruz’ etkinliği

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde ’Sakin Şehirde Okuyoruz’ isimli okuma etkinliği düzenledi.

Eğirdir Süleyman Demirel İlkokulu Öğrencileri okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla ’Sakin Şehirde Okuyoruz’ isimli okuma etkinliği düzenledi. Süleyman Demirel İlkokulu Öğrencileri, “Okumak Yaşamaktır” projesi kapsamında hem kitap okuyor hem de Eğirdir’in tarihi turistik mekanlarını geziyor. Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin ortaklığıyla Türkiye’deki 81 ilde E-Twinning kapsamında uygulanan “Okumak Yaşamaktır” projesi, Eğirdir Süleyman Demirel İlkokulu’nda hayata geçirildi. Etkinliğe, Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

21 Öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler ellerinde ’Kitap Sevgiyle Beslenir Bilgiyle Büyür’, ’Kitap Ruhun Gıdasıdır’, ’Kitapsız Büyüyen Çocuk, Susuz Büyüyen Ağaca Benzer’, ’Okumak Hayallerin Ötesindeki Dünyaya Uçmaktır’, ’Okumak Beynin Sporudur’, ’Kitaplar Hiç Aldatmayan Dostlardır’, ’Kitapsız ev ruhsuz bir vücut demektir’, ’Kitap Akılın İlacıdır’ yazan pankartlarla dikkat çekmeye çalıştılar.

Yaklaşık 15 dakika kitap okuyan öğrenciler, etkinliğin sonunda "Okumak yaşamaktır, Sakin Şehir’de okuyoruz, siz de okuyun" sloganı atarak, herkesi kitap okumaya davet ettiler.