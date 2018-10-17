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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:52

Eğirdir’de “Tıbbi Sülükler Projesi” sona erdi

TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen “Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler” projesi tamamlandı.Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli...

Eğirdir'de 'Tıbbi Sülükler Projesi” sona erdi
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TÜBİTAK tarafından 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen “Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler” projesi tamamlandı.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mustafa Ceylan yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler” projesinin kapanış törenine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Proje uzmanı Prof. Dr. Osman Çetinkaya, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Ceylan, Tıbbi sülüklerin ve projenin öneminden bahsedip 7 günlük etkinlik boyunca yapılan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

Program öğrencilerin gözüyle sülüklerin ve projenin tanıtıldığı sunumla devam etti. Proje etkinliklerinin yer aldığı resim sergisinin katılımcılar tarafından gezilmesi ile tören sona erdi.
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