ISPARTA:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:10

Eğirdir’de “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu” tamamlandı

Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde düzenlenen “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu” sona erdi.Bizim Eğirdir Platformu (BEP) Turizm Bakanlığı “Ön Büro” ve “Kat Hizmetleri “ Branşlarında “İşbaşı Eğitim Kursları” düzenledi....

Eğirdir'de 'Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu” tamamlandı
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Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde düzenlenen “Turizmde İşbaşı Eğitim Kursu” sona erdi.

Bizim Eğirdir Platformu (BEP) Turizm Bakanlığı “Ön Büro” ve “Kat Hizmetleri “ Branşlarında “İşbaşı Eğitim Kursları” düzenledi. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifika verildi. Turizm Bakanlığı Eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, müfredat gerçekleri ve uygulama alanları uygulamalı olarak anlatıldı.

BEP Başkanı Çetin Meydan, “ilçemizde hizmet sektöründe bu eğitimlere ihtiyacımız vardı. Ön Büro departmanında alınan bilgiler aslında bütün sektörlerde geçerli. Misafir karşılama, uygulanan resmi ve işletme bazlı uygulamalar başta olmak üzere misafir ile ilgilenme memnuniyet bazlı uygulamalarda öğretildi. Kat Hizmetleri Departmanında alınan bilgiler bir işletmede temizlik uygulamaları kullanılan malzemelerin kullanılma bilgisi başta olmak üzere gerekli bilgiler eğitimde uygulamalı olarak gösterilmiştir” dedi.
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