Eğirdir’de Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Teknoloji Bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Yaşama bağlanıyoruz, yaparak öğreniyoruz" projesi kapsamında Uçurtma Şenliği...

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Teknoloji Bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Yaşama bağlanıyoruz, yaparak öğreniyoruz" projesi kapsamında Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi.

Eğirdir Kaymakamlığının destekleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğünün katkılarıyla 29 Nisan 2018 Pazar günü Sorkuncak Köyü’nde düzenlenen etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları uçurtmalar Sorkuncak semalarını süsledi. Düzenlenen halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışı oyunlarında kazananlara hediyeler verildi.