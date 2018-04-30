ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:34

Eğirdir’de Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Teknoloji Bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Yaşama bağlanıyoruz, yaparak öğreniyoruz" projesi kapsamında Uçurtma Şenliği...

Eğirdir'de Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Teknoloji Bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen "Yaşama bağlanıyoruz, yaparak öğreniyoruz" projesi kapsamında Uçurtma Şenliği ve Çocuk Oyunları etkinliği düzenlendi.

Eğirdir Kaymakamlığının destekleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğünün katkılarıyla 29 Nisan 2018 Pazar günü Sorkuncak Köyü’nde düzenlenen etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Katılımın oldukça yüksek olduğu etkinlikte ailelerin çocukları ile birlikte yaptıkları uçurtmalar Sorkuncak semalarını süsledi. Düzenlenen halat çekme, sandalye kapmaca, çuval yarışı oyunlarında kazananlara hediyeler verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku