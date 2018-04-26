Futboldaki ‘9 kusurlu hareket’ başlığı altında trafik eğitimi

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nün ‘Yeni Yaklaşımlar ve Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’ projesi kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sürücülerin karayollarında 9 kusurlu hareketleri’ başlığı altında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şoförlere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nün ‘Yeni Yaklaşımlar ve Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’ projesi kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sürücülerin karayollarında 9 kusurlu hareketleri’ başlığı altında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şoförlere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Trafik Haftası sonuna kadar devam edecek eğitimi bizzat veren Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, “Trafik ve futbolu harmanlayarak ‘Sürücülerin karayollarında 9 kusurlu hareketleri’ başlığı altında konulu yazıyı kaleme alarak, eğitimlerde anlatıyoruz. Nasıl ki futbolda kurallara uyulmadığı zaman spor teröre dönüşebiliyorsa, trafik de aynı şekilde teröre dönüşüyor, can ve mal kayıpları artıyor. Bu nedenle böyle bir eğitim planlandı” dedi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Haftası sonunda kadar kentteki tüm kamu kurum ve kuruşları ile Şoförler Odası’na bağlı sürücülere trafik eğitimi verecek. Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan tarafından ‘Trafikte 9 kusurlu hareketimiz’ başlığı altında toplanan eğitim çalışmasının ilki Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Servis ambulansı şoförlerine yönelik olarak düzenlendi.

Isparta Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim çalışmasına çok sayıda ambulans şoförü katıldı.

‘Yol Güvenliği İçin 10 Yıllık Eylem Planı’

‘Trafikteki 9 Kusurlu Hareketimiz’ başlığı altında sunum gerçekleştiren Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, “Trafikte yol kullanıcılarının yaptıkları kural ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların en aza indirgenmesine yönelik, 2011 - 2020 yılları arasında trafik güvenliğinin iyileştirilmesi ve kazalardaki ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması için Bakanlığımızca ‘Yol Güvenliği İçin 10 Yıllık Eylem Planı’ oluşturulmuştur” dedi.

Isparta Emniyeti Müdürlüğü’nün Projesi

Trafik Denetleme Şube Müdürü Çalhan, 7’den 77’ye herkesin trafik kurallarına uymasını sağlamak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü çatısı altında ‘Yeni Yaklaşımlar ve Yaşam Boyu Trafik Eğitimi’ projesi kapsamında farkındalıklar oluşturarak, planladıkları eğitim çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

‘Sürücülerin karayollarında 9 kusurlu hareketleri’

Yaptıkları eğitim çalışmalarının farklı bir konseptte olduğunu ileten Trafik Denetleme Şube Müdürü Çalhan, trafikteki asıl sorunun kuralların önemsenmeme veya bilinmemesinden kaynaklandığını belirterek, “Trafik ve futbolu harmanlayarak ‘Sürücülerin karayollarında 9 kusurlu hareketleri’ başlığı altında konulu yazıyı kaleme alarak, eğitimlerde anlatıyoruz. Nasıl ki futbolda kurallara uyulmadığı zaman spor teröre dönüşebiliyorsa, trafik de aynı şekilde teröre dönüşüyor, can ve mal kayıpları artıyor. Bu nedenle böyle bir eğitim planlandı” ifadelerini kullandı.

İlk olarak Sağlık Müdürlüğü ambulans şoförlerinden başlayan eğitimlerin, Mayıs ayındaki Trafik Haftası sonuna dek Belediye, Jandarma, AKEDAŞ, Emniyet, Üniversite, Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler Odası ve servis şoförlerine yönelik olarak verileceği öğrenildi.