Gazi torunları, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i ziyaret etti

Eğirdir’li Gazi torunları, samimi bir ortamda geçen sohbet sırasında, ülkemizin gururu Türk Komandoları ile tüm güvenlik mensuplarına minnet ve şükran duygularını dile getirerek, başarı dileklerini ilettiler.

İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i bugün makamlarında ziyaret ettiler.Eğirdir’deki İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları olan, Eğirdir Belediyesi...

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