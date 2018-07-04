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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:29

Gazi torunları, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i ziyaret etti

İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i bugün makamlarında ziyaret ettiler.Eğirdir’deki İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları olan, Eğirdir Belediyesi...

Gazi torunları, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir'i ziyaret etti
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İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’i bugün makamlarında ziyaret ettiler.

Eğirdir’deki İstiklal Savaşı Gazilerinin torunları olan, Eğirdir Belediyesi eski başkanı Tacettin Gençay, emekli tarih öğretmeni İbrahim Sarıdaş, Akın Gazetesi Sahibi Abdullah K. Sinan’ın yanısıra Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şubesi eski başkanı Erdoğan Öngün’de ziyarette hazır bulundu.

Eğirdir’li Gazi torunları, samimi bir ortamda geçen sohbet sırasında, ülkemizin gururu Türk Komandoları ile tüm güvenlik mensuplarına minnet ve şükran duygularını dile getirerek, başarı dileklerini ilettiler.
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