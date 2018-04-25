ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:47

Gelendost’ta Müftü Vekili resmi nikah kıydı

ı Kerim tilaveti ile sonrasında dua gerçekleştirildi.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta’nın Gelendost İlçe Müftü Vekili tarafından nikah kıyıldı.İdinlen bilgiye göre Gelendost İlçe Müftülüğü’ne evlenme...

Gelendost'ta Müftü Vekili resmi nikah kıydı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

ı Kerim tilaveti ile sonrasında dua gerçekleştirildi.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta’nın Gelendost İlçe Müftü Vekili tarafından nikah kıyıldı.

İdinlen bilgiye göre Gelendost İlçe Müftülüğü’ne evlenme beyanında bulunan İhsan Şen ve Büşra Şahin’in gerekli evraklarını tamamladıktan sonra evlenmelerine hiçbir engel bulunmadığı belirtildi. Genç çift, nikah işlemini gerçekleştirme üzere Gelendost İlçesi Müftülük Konferans Salonu’na gitti.

Salonda ilk olarak Kur’an-ı kerim tilaveti sunuldu. Çiftlerin nikahı, Müftü Vekili Selçuk Pulsal tarafından kıyıldıktan sonra, şahitlerin de imzası alınarak, evlendirme işlemini tamamlandı.

Nikah sonrasında dualar edilerek, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunuldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku