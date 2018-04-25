Gelendost’ta Müftü Vekili resmi nikah kıydı

ı Kerim tilaveti ile sonrasında dua gerçekleştirildi.Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta’nın Gelendost İlçe Müftü Vekili tarafından nikah kıyıldı.İdinlen bilgiye göre Gelendost İlçe Müftülüğü’ne evlenme...

ı Kerim tilaveti ile sonrasında dua gerçekleştirildi.

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta’nın Gelendost İlçe Müftü Vekili tarafından nikah kıyıldı.

İdinlen bilgiye göre Gelendost İlçe Müftülüğü’ne evlenme beyanında bulunan İhsan Şen ve Büşra Şahin’in gerekli evraklarını tamamladıktan sonra evlenmelerine hiçbir engel bulunmadığı belirtildi. Genç çift, nikah işlemini gerçekleştirme üzere Gelendost İlçesi Müftülük Konferans Salonu’na gitti.

Salonda ilk olarak Kur’an-ı kerim tilaveti sunuldu. Çiftlerin nikahı, Müftü Vekili Selçuk Pulsal tarafından kıyıldıktan sonra, şahitlerin de imzası alınarak, evlendirme işlemini tamamlandı.

Nikah sonrasında dualar edilerek, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunuldu.