ISPARTA:
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24 Nisan 2018 Salı 11:07

Gönüllü turizm elçilerinden ‘Bir turizm değeri Isparta’ sergisi

Isparta Fotoğraf Ve Sanat Derneği (ISFODER) üyeleri, ‘Bir Turizm Değeri Isparta’ fotoğraf sergisi açtı.ISFODER üyeleri tarafından ‘Bir Turizm Değeri Isparta’ adlı fotoğraf sergisi Iyaşpark Avm’de açıldı. 35 fotoğraf sanatçısının...

Gönüllü turizm elçilerinden ‘Bir turizm değeri Isparta' sergisi
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Isparta Fotoğraf Ve Sanat Derneği (ISFODER) üyeleri, ‘Bir Turizm Değeri Isparta’ fotoğraf sergisi açtı.

ISFODER üyeleri tarafından ‘Bir Turizm Değeri Isparta’ adlı fotoğraf sergisi Iyaşpark Avm’de açıldı. 35 fotoğraf sanatçısının 100 adet eserinden oluşan sergide Isparta’nın farklı zaman ve mevsimlerde çekilen farklı mekan ve tabiat güzellikleri yer alıyor. Görsel unsurların tanıtımdaki gücünün tartışılmaz olduğunu söyleyen ISFODER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Toprak, Isparta’nın eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ve bunu tüm Türkiye ye tanıtmak istediklerini söyledi.

“Bu tanıtım işine gönüllü katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Toprak, “Isparta tabiat güzellikleri bakımından Türkiye de nadir bulunan bir güzellikler dizisine sahip bir şehir. Başta gül olmak üzere son zamanlarda fotoğrafın gücü sayesinde ismi duyulan ve büyük ilgi çeken lavantanın yanı sıra diğer çiçek ve bitki zenginlikleriyle bahardan yaza daima farklı güzellikler sunuyor bizlere. Eğirdir ve Kovada gölleri başlı başına birer güzellik hazinesi. Dağları yaylaları ile birbirinden eşsiz bu değerleri Türk turizmine kazandırmak lazım. Biz fotoğraf sanatçıları olarak misyonumuz gereği bu tanıtım işine gönüllü katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yerel yetkililerin de bu hususta hassas olacaklarını düşünüyorum” dedi.

‘Bir Turizm Değeri Isparta’ fotoğraf sergisi 30 Nisan tarihine kadar izlenime açık kalacak.
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