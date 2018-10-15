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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:58

Huzurevi Sakini Eyisaraç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye

Isparta’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eğirdir Huzurevi sakini Ziya Eyisaraç tablo hediye etti.Eğirdir Huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a verilmek üzer 2 adet boncuk işlemeli Siluet tablosunu...

Huzurevi Sakini Eyisaraç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye
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Isparta’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Eğirdir Huzurevi sakini Ziya Eyisaraç tablo hediye etti.

Eğirdir Huzurevi sakinlerinden Ziya Eyisaraç, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’a verilmek üzer 2 adet boncuk işlemeli Siluet tablosunu hediye etti. 1984 yılından beri Hat sanatıyla ilgilenen huzurevi sakini Ziya Eyisaraç, 5 gün içerisinde hazırlamış olduğu 2 adet 58x78 ebadındaki boncuk işlemeli tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ziya Eyisaraç’a torununa verilmek üzere bebek hediye etti.
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