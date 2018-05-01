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01 Mayıs 2018 Salı 18:17

İmam Hatip Okulları Platformu’ndan Milli Eğitim Müdürü Çoker’e veda

İmam Hatip Okulları Platformu Isparta İl Temsilciliği tarafından Isparta İl Milli Eğitim Müdürü iken İzmir Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Şahan Çoker için veda programı düzenlendi.Veda programına İmam Hatip Okulları...

İmam Hatip Okulları Platformu'ndan Milli Eğitim Müdürü Çoker'e veda
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İmam Hatip Okulları Platformu Isparta İl Temsilciliği tarafından Isparta İl Milli Eğitim Müdürü iken İzmir Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Şahan Çoker için veda programı düzenlendi.

Veda programına İmam Hatip Okulları Platformu ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Isparta İmam Hatip Okulları Platformu Temsilcisi Abdurrahman Akçil, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker`e kente ve platforma vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Veda toplantısında Milli Eğitim Müdürü Çoker’in duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.
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