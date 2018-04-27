Isparta AK Parti’de 13 resmi aday adaylığı başvurusu

Isparta’da 24 Haziran erken Genel Seçimleri öncesinde milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler ortaya çıkmaya başladı.

24 Haziran erken genel seçimleri öncesinde kamuda istifa süresinin sona ermesi sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, AK Parti İl Başkanlığı’na giderek milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Isparta Belediye Meclisi üyesi ve eski İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Dal, Kadın Kolları eski Başkanı Havva Saraç, Eğirdir Belediye Başkanvekili ve Meclis Üyesi Hasan Bilal Taran, Dr. Ahmet Savcı, Mehmet Akdeniz, Ayşenur Akbay, Hacer Boyacı, Yasin Türker, Serkan Demirekin, Emin Korkmaz ve Süleyman Aydoğdu ve 25.Dönem Milletvekili Adayı olan Ayşe Usta’nın ise AK Parti Genel Merkezi’ne aday adaylığı başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

MHP’de ise güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek resmi isimler açıklanmazken, kulislerde Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Turhan ve bir il yöneticisinin aday adayı olmak için mevcut görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi. Isparta CHP’de Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam ile önceki dönem adaylarından İsa Dinçtürk, Mustafa Ceyhan ve İzzet Beydoğan’ın yeniden aday adaylığı başvurusu yapacakları belirtildi.

Isparta İyi Parti’de seçim sürecine damga vuran en çarpıcı isim ise MHP’den seçildikten sonra istifa ederek İyi Parti Milletvekili olana Nuri Okutan’ın doktor kardeşi Ramazan Okutan oldu.