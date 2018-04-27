ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 17:04

Isparta AK Parti’de 13 resmi aday adaylığı başvurusu

Isparta’da 24 Haziran erken Genel Seçimleri öncesinde milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler ortaya çıkmaya başladı.24 Haziran erken genel seçimleri öncesinde kamuda istifa süresinin sona ermesi sonrasında Aile...

Isparta AK Parti'de 13 resmi aday adaylığı başvurusu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta’da 24 Haziran erken Genel Seçimleri öncesinde milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler ortaya çıkmaya başladı.

24 Haziran erken genel seçimleri öncesinde kamuda istifa süresinin sona ermesi sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, AK Parti İl Başkanlığı’na giderek milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Isparta Belediye Meclisi üyesi ve eski İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Dal, Kadın Kolları eski Başkanı Havva Saraç, Eğirdir Belediye Başkanvekili ve Meclis Üyesi Hasan Bilal Taran, Dr. Ahmet Savcı, Mehmet Akdeniz, Ayşenur Akbay, Hacer Boyacı, Yasin Türker, Serkan Demirekin, Emin Korkmaz ve Süleyman Aydoğdu ve 25.Dönem Milletvekili Adayı olan Ayşe Usta’nın ise AK Parti Genel Merkezi’ne aday adaylığı başvurusunda bulunduğu kaydedildi.

MHP’de ise güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek resmi isimler açıklanmazken, kulislerde Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Turhan ve bir il yöneticisinin aday adayı olmak için mevcut görevlerinden istifa ettikleri öğrenildi. Isparta CHP’de Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam ile önceki dönem adaylarından İsa Dinçtürk, Mustafa Ceyhan ve İzzet Beydoğan’ın yeniden aday adaylığı başvurusu yapacakları belirtildi.

Isparta İyi Parti’de seçim sürecine damga vuran en çarpıcı isim ise MHP’den seçildikten sonra istifa ederek İyi Parti Milletvekili olana Nuri Okutan’ın doktor kardeşi Ramazan Okutan oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku