ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 13:34

Isparta Belediye şehrin altyapısını santim santim işliyor

Isparta Belediyesi, kentin genel altyapı çalışmasının ardından lokal çalışmalara başladı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Anadolu Mahallesi çevre yolundaki çalışmaları denetledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün...

Isparta Belediye şehrin altyapısını santim santim işliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta Belediyesi, kentin genel altyapı çalışmasının ardından lokal çalışmalara başladı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Anadolu Mahallesi çevre yolundaki çalışmaları denetledi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmayı yerinde inceleyen Günaydın, bölgede 4 binanın yağmur suyundan olumsuz etkilendiğini, yola biriken yağmur sularının trafiği de etkilediğini kaydetti. Günaydın, “Artık ana şebeke çalışmalarımızdan sonra lokal çalışmalara geçtik. Burası ‘kesinlikle çözülemez’ hale gelmiş. Biz teknik ekiple birlikte buraya geldik, yeniden bir kod seviyesi planını çıkartıp, kazı ve dolgu çalışması yapıyoruz. Daha önce en ufak bir yağmurda bile altgeçidi sular basıyordu, şimdi nasıl orada tek bir damla su kalmadıysa burada da kalmayacak. Hiçbir çalışmadan kaçınmıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku