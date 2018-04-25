Isparta’da 103 metrelik Türk Bayrağıyla 57.Alay Anısına Vefa Yürüyüşü

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen 57. Alay Anısına Vefa Yürüyüşü Isparta’da da 103 metrelik Türk Bayrağı taşınarak gerçekleştirildi. Törende 57.Alay’ın gençleri çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten bir...

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak düzenlenen 57. Alay Anısına Vefa Yürüyüşü Isparta’da da 103 metrelik Türk Bayrağı taşınarak gerçekleştirildi. Törende 57.Alay’ın gençleri çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten bir konuşma yapan Vali Şehmus Günaydın, “Çanakkale Savaşı’nın sembolü olan 57. Alay’a karşı olan minnet duygularımızı ifade etmek için vatandaşlarımızla beraber bu programı gerçekleştirdik. Gençlerimiz atasını, ecdadını, tarihini tanıdıkça ve anladıkça önüne çıkan bütün zorlukları çok rahatlıkla aşabilecektir” dedi.

Çanakkale Savaşlarında düşmanla kahramanca çarpışarak, mevcudunun tamamını şehit veren ve adını tarihe altın harflerle yazdıran kahraman 57. Alay Anısına Vefa Yürüyüşü, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak Isparta’da da gerçekleştirildi.

Kentte düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın, askeri ve mülki erkânın yanı sıra vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. İstiklal Camii’nde sabah 05.00’te Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan programda Vali Şehmus Günaydın ve katılımcılar bayraklarıyla, 103 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nın arkasından Garnizon Şehitliği’ne kadar vefa yürüyüşü yaptı.

“57. Alay, gençlere çok önemli bir ilham kaynağı”

Garnizon Şehitliği’nde okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesinin ardından bir açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın “Şanlı tarihimizin müstesna zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nde çok büyük kahramanlıklar gösteren ve adeta Çanakkale Savaşı’nın sembolü olan 57. Alay’a karşı olan minnet duygularımızı ifade etmek için vatandaşlarımızla beraber bu programı gerçekleştirdik. Sabahın bu saatinde yürüyüşe katılan bütün vatandaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

57. Alay denilince komutanından neferine kadar çok büyük fedakârlıklar, kahramanlıklar gösteren bir alay akla geldiğini belirten Vali Günaydın, Çanakkale Savaşı’nda komutanından neferine kadar bütün mensupları şehit olan 57. Alay’ın geleceğin teminatı olan gençlere de çok önemli bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

“Gençler tarihini anladıkça zorlukları rahatlıkla aşabilecektir”

Vali Günaydın konuşmasına şöyle devam etti; “Gençlerimiz atasını, ecdadını, tarihini tanıdıkça ve anladıkça önüne çıkan bütün zorlukları çok rahatlıkla aşabilecektir. İşte bizde gençlerimize tarihimizi anlatmak için bu organizasyonlara çok önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başata Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanı bize yurt kılan bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve huzur diliyorum.”