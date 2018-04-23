Isparta’da 23 Nisan kutlamaları

Isparta’nın Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Eğirdir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı etkinlikleri ilçe Milli Eğitim Müdürü İdris...

Isparta’nın Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Eğirdir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı etkinlikleri ilçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Etkinlikler daha sonra ilçe stadında devam etti.

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl, çocuklar ve vatandaşların bayramını kutlayarak, etkinliklerin startını verdi. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri ile alan gösterileri gerçekleştirildi. Etkinliklerdeki Hindistan, Kuzey Kıbrıs, Kafkas, İspanyol, Türkiye koreografileri göz doldurdu. İlçede 235 ortaokul öğrencisinin katıldığı ‘Bayraksız Olamam’ isimli gösteri, izleyenler tarafından büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı.

Program kapsamında ayrıca, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ise ödüllendirildi.

Gelendost’ta 23 Nisan coşkusu

Gelendost ilçesinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Erhan Çakmak İlkokulu bahçesinde düzenlenen programla kutlandı. Törene Vali Yardımcısı İsmail Akman, Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Güllü, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler sunuldu. Tören çerçevesinde ayrıca ilçedeki çeşitli etkinliklerde dereceye girenler ödüllendirildi.

Senirkent’te bayram kutlamaları

Senirkent ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tören sabah saatlerinde çelenk sunumu ile başladı. Kutlamalar, daha sonra okullarda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri ve etkinliklerle devam etti.