Isparta’da 3 ayda 50 bin metrekare otomatik sulama sistemli 22 park yapıldı

Isparta Belediyesi, 3 ayda 22 park yapımı gerçekleştirirken, 50 bin metrekarenin üzerindeki parklara otomatik sulama sistemi oluşturdu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirdeki park alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Günaydın’ın incelemeleri sırasında vatandaşlar yapılan parklardan dolayı teşekkür etti. Yapılan parklara tartan pistten oluşan yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, fitness aletleri de kondu. Çocuklar parklarda gönüllerince eğlenirken, yetişkinler ise gerek sabahın ilk saatlerinde gerekse akşam saatlerinde tartan pistte yürüyerek, fitness aletlerini kullanarak günlük sportif faaliyetlerini yürütebiliyor.

“Isparta’mıza 3 ay içerisinde 22 park kazandırdık”

Yusuf Ziya Günaydın, “Bugün güzel bir neticeye ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Isparta’mıza 3 ay içerisinde 22 park kazandırdık. Bu parklarımızın tamamını otomatik sulama sistemi ile donattık. Bir milyon liranın üzerinde bir maliyet gerçekleşti. 50 bin metrekarelik bir alan otomatik sulama sistemi ile sulanıyor. Bu otomatik sulama sistemi için ana ve yan borular düşünüldüğünde binlerce metre boru kullanıldı. Otomatik sulama sistemi için 10 adet sondaj kuyusu açarak, sulama suyunu buradan temin ettik. Böylece şehir şebeke suyunu da zayi etmemiş oluyoruz. Mehmet Tönge’den, Karaağaç Mahallesine, Dere Mahallesine kadar 10 kuyu açtık, 50 bin metrekarelik alan için otomatik sulama sistemi kurduk. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürüyor. Ayazmana mesireliğinin de otomatik sulama sistemine dönüştürülmesi çalışmalarında yarıya gelindi. Yine bin 800 metreden oluşan Çayboyunun her iki tarafına da otomatik sulama sitemi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Ne yaparsak Isparta’nın genelinde yapıyoruz. Ağaç da diksek, gül de diksek, otomatik sulama sistemleri de kursak şehrimizi bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu çalışmaların tamamına yakınını kendimiz yapıyoruz, yapmış olduğumuz bu çalışmaların Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Vatandaşlardan başkana teşekkür

Park alanında bulunan vatandaşlar da, “Belediye başkanımıza bu parkı bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Parkımız üç ay gibi kısa bir sürede hizmete açıldı. Bu parkımızda çocuklarımız gönüllerince eğlenebiliyorlar, halk da yürüyüş yolları ve spor aletlerinde günlük sporlarını yapabiliyorlar” dedi.

Parkı kullanan çocuklarda, başkanı karşılarında görünce sevinçlerini gizleyemezken, “Parkımız çok güzel oldu, başkan amcaya teşekkür ederiz” ifadesinde bulundular.