ISPARTA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:07

Isparta’da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü’nde 30 kişinin içme ve kullanma suyuna bağlı şebekeden rahatsızlanarak halsizlik, ateş ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu yönündeki iddia ve haberler, İl Sağlık Müdürlüğü...

Isparta'da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü’nde 30 kişinin içme ve kullanma suyuna bağlı şebekeden rahatsızlanarak halsizlik, ateş ve karın ağrısı gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu yönündeki iddia ve haberler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

‘İçme suyundan kaynaklı’ iddiası ortaya atıldı

Köyde son günlerde salgın hastalıkların arttığı belirtilen vebasın organlarında çıkan haberlerden sonra özellikle çocuklarda çeşitli rahatsızlıklar gözlendiği ve sayının da hayli fazla olduğu iddia edildi. İçme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddia edilen şikayetlerle sosyal medya üzerinde “Lütfen dikkatli olalım, en azından bir süre şebeke suyu kullanmamaya çalışalım” paylaşımlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama

Bütün bu yaşananların ardından, söz konusu iddialarla ilgili Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karakaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgökçeli Köyü’nde yaşanan durumla ilgili hastanelerde kayda değer herhangi bir başvuru bulunmadığı ve şebeke suyunun rutin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Gökçeli köyümüzde erken uyarı sistemi (Bakanlığımızca salgın hastalıkları takip sistemi) kapsamında ishal salgını tespit edilememiştir. Isparta Şehir Hastanesi, Özel Hastaneler ve SDÜ Tıp Fakültesi hastanesi ve aileyi kimliğimize başvuru sayısında anlamlı bir isal salgını gibi bir durum yoktur. Büyük Gökçeli köyümüzün içme ve kullanma suyu tahlilleri düzenli olarak il müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku