Isparta’da baca temizliği kursu

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü baca temizliği kursu açıyor.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, vatandaşların baca temizlikleri üzerinde hassasiyetle durmalarını istendi. Bacalarda biriken kurumların potansiyel yangın tehlikesi oluşturduğu, yine temizlenmemiş bir bacadan dolayı rüzgarın da etkisiyle karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşandığı hatırlatıldı. Soba ve kalorifer bacalarının temizliğinin yapılmasının can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Açar, müdürlük tarafından 3 günlük baca temizliği kursunun açılacağını duyurdu. Müdür Açar, 17 Ekim’de başlayacak olan baca temizliği kursunun 3 gün süreceğini ve isteklilerin İtfaiye Müdürlüğü’ne müracaat edebileceklerini söyledi.

“Kurum tutuşması yangınlara neden oluyor"

Kentte 2017 yılında 48 baca yangını yaşandığını, 2018 yılında ise bu rakamın bugüne kadar 40 olarak gerçekleştiğini belirten Açar, bu yangınların başlıca nedenleri arasında düzenli yapılmayan baca temizlikleri olduğunu kaydetti. Isparta İtfaiye Müdürü Halil Açar, “Temizlenmeyen bacalar zaman içinde kurum bağlayarak tıkanmalara sebep oluyor. Tahliye edilemeyen karbon monoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlarımız hayatlarını kaybediyor, çıkan yangınlarda da ciddi maddi zarar meydana gelebiliyor” diye konuştu.

“Canlar yanmasın, ocaklar sönmesin diye büyük çaba sarf ediyoruz”

Isparta’da 70 bine yakın konut ve işyerinde doğalgaz kullanımının bulunduğunu halen şehirde soba ile ısınmanın devam ettiğini aktaran Açar, “Vatandaşlarımız baca temizliği ve bu konuda bilgi almak için İtfaiye Müdürlüğümüzden yardım talep edebilir. Bu konuda da 17 Ekim’de başlayacak ve 3 gün sürecek baca temizliği kursu açıyoruz. İstekliler müdürlüğümüze müracaat ederek bu kursa katılabilirler. Yine fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız da bacalarının müdürlüğümüz tarafından temizlenmesi amacıyla belediyemizin Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvurarak talepte bulunabilirler. Yapılacak olan incelemenin ardından bacaları müdürlüğümüz ekipleri tarafından temizlenmesi noktasında gerekli yardımlar yapılacaktır. Isparta İtfaiye Müdürlüğü olarak canlar yanmasın, ocaklar sönmesin diye büyük çaba sarf ediyoruz” görüşlerinde bulundu.