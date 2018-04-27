Isparta’da Ebeler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Ebeler Haftası, Isparta Şehir Hastanesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında sunum, komedi tiyatro gösterileri yapılırken, program sonunda pasta kesildi.

Türkiye ve dünyada 21-28 Nisan tarihleri olarak kabul edilen ‘Ebeler Haftası’ Isparta Şehir Hastanesi’nde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için hastanenin seminer salonunda düzenlenen programa Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, Başhekim Ferudun Ruşen Keskin, hastane yönetimi, ebeler ve diğer sağlık çalışanları katıldı.

Sever: “Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir”

Programda açılış konuşmasını yapan Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever, “Sağlıklı aileler geleceğin anahtarıdır. Bilindiği üzere; Sağlığın temeli, gebelik ve doğumla atılır. Tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışan ebelik mesleği, yüklendiği bu önemli misyon ile, toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alır. Ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek için, dünyada ve ülkemizde her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanır. Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir. Yurdumuzun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında halkımıza hizmet vermektedir. Ebelerimiz; Ana Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri sunmaktadır. Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olmak, doğum ağrısı çeken bir annenin acısını dindirmek ve aileye istek ve özlemle beklenen birinin katılımını sağlamakla toplum içinde önemli bir vizyonu yerine getirmektedir. Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimiz kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan başta Isparta Şehir Hastanesinde çalışan tüm ebe arkadaşlarımın ve onların nezdinde tüm ebelerimizin Ebeler Haftasını kutluyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başhekim Keskin: “Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük oranda azaltılmasında ebelerimizin rolü oldukça büyüktür”

Ebelerin sağlık sistemindeki öneminden bahseden Başhekim Ferudun Ruşen Keskin ise, "Sağlık sistemimizin başarıya ulaşmasında her sağlık çalışanımızın yeri vazgeçilmezdir. Ülkemizde özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının büyük oranda azaltılmasında ebelerimizin rolü oldukça büyüktür. Bu özel ve anlamlı günde; Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan, başta hastanemizde çalışan ebelerimiz olmak üzere tüm ebelerimizin haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Karakaya’dan sağlık çalışanlarına liderlik teşekkürü

İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya ise, Türkiye’deki sağlık hizmetlerinde Isparta’nın birinci sırada olduğunu ve bu başarıda tüm sağlık camiasının emeğinin büyük olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Karakaya açıklamasının devamında, “Sağlığın her alanında hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte, ebelerimize de katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm ebelerimizin ebeler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sunum ve tiyatro gösterimi ile pasta kesimi yapıldı

Program kapsamında daha sonra Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Coşar Çetin tarafından ‘Lamaze Felsefesi ile Doğuma Hazırlık Sınıfları’ konulu sunum yapıldı.

Sunumun ardından Isparta Şehir Hastanesinin sağlık çalışanları tarafından ebeler haftası dolayısıyla hazırlanmış “Nesra Neron’la Yaş Yetmiş İş Bitmemiş" konulu komedi tarzı tiyatro gösterimi yapıldı.

Programda son olarak, plaket takdimleri ve kutlama pastası kesimi gerçekleştirildi.